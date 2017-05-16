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https://sport.mail.ru/news/boxing/29755255/
16 мая 2017, 10:56 | Бокс | Sports.kz

«Мексиканские витамины». Семь фактов о сопернике Турарова Гарибае

Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов о следующем сопернике казахстанского боксера Жанкоша Турарова (20−0, 14 КО) мексиканце Густаво Гарибае (13−8−2, 5 КО).

Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов о следующем сопернике казахстанского боксера <span class=error>Жанкоша</span> <span class=error>Турарова</span> (20−0 14 КО) мексиканце <span class=error>Густаво</span> <span class=error>Гарибае</span> (13−8−2 5 КО). Увеличить
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Бой состоится 26 мая в Бока-Ратоне (США, штат Флорида).

1. Для Гарибая этот бой станет первым в США: ранее мексиканский боксер дрался исключительно у себя на родине, покинув страну только в этом году ради боя в Канаде.

2. Густаво владеет двумя поясами — чемпиона Мексики в первом среднем весе и WBC Latino в этом же дивизионе.

3. Тураров — лишь второй соперник Гарибая не из Мексики. Первым был канадец Себастьен Бушар (15−1, 5 КО), с которым мексиканский боксер встретился в Квебеке в феврале этого года.

4. До боя с Тураровым Гарибай встречался только с двумя оппонентами, у которых в графе поражения значился «ноль» — с Бруно Сандовалем (14−0) в августе 2013-го и Хайро Абурто (4−0) в октябре 2014-го.

5. У Гарибая есть прозвище — «Витамины» (Vitaminas).

6. Густаво Гарибай работает с мексиканской промоутерской компанией Distrito Box Promotions, заявляющей о себе как о месте, «где появятся следующие чемпионы мира».

7. Как Гарибай провел свой последний бой с канадцем Себастьеном Бушаром (поражение мексиканца единогласным решением судей):

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