«Мексиканские витамины». Семь фактов о сопернике Турарова Гарибае

Бой состоится 26 мая в Бока-Ратоне (США, штат Флорида).



1. Для Гарибая этот бой станет первым в США: ранее мексиканский боксер дрался исключительно у себя на родине, покинув страну только в этом году ради боя в Канаде.



2. Густаво владеет двумя поясами — чемпиона Мексики в первом среднем весе и WBC Latino в этом же дивизионе.



3. Тураров — лишь второй соперник Гарибая не из Мексики. Первым был канадец Себастьен Бушар (15−1, 5 КО), с которым мексиканский боксер встретился в Квебеке в феврале этого года.



4. До боя с Тураровым Гарибай встречался только с двумя оппонентами, у которых в графе поражения значился «ноль» — с Бруно Сандовалем (14−0) в августе 2013-го и Хайро Абурто (4−0) в октябре 2014-го.



5. У Гарибая есть прозвище — «Витамины» (Vitaminas).



6. Густаво Гарибай работает с мексиканской промоутерской компанией Distrito Box Promotions, заявляющей о себе как о месте, «где появятся следующие чемпионы мира».



7. Как Гарибай провел свой последний бой с канадцем Себастьеном Бушаром (поражение мексиканца единогласным решением судей):