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https://sport.mail.ru/news/boxing/29753591/
16 мая 2017, 9:23 | Бокс | Sports.kz

Журналист ESPN узнал некоторые подробности выбора арены для боя Головкин — Альварес

Телекомментатор канала ESPN Дэн Рафаэль сообщил известные ему подробности того, как будет проходить выбор места проведения долгожданного боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, пишет Sports.kz.

Телекомментатор канала <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Дэн</span> Рафаэль сообщил известные ему подробности того как будет проходить выбор места проведения долгожданного боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса пишет Sports.kz. Увеличить
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«Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес сказал, что ему поступили звонки от арен со всего мира, которые проявили интерес к тому, чтобы принять это событие. В их числе стадион AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас), T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Dodgers Stadium в Лос-Анджелесе и Madison Square Garden в Нью-Йорке. Гомес сообщил, что Оскар Де Ла Хойя встретится и обговорит с руководителями различных арен в течение следующих нескольких недель, прежде чем они примут решение о месте проведения боя, который обещает быть крупнейшим в боксе на данный момент», — написал журналист в своей колонке ESPN.com.

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