Журналист ESPN узнал некоторые подробности выбора арены для боя Головкин — Альварес
Телекомментатор канала ESPN Дэн Рафаэль сообщил известные ему подробности того, как будет проходить выбор места проведения долгожданного боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, пишет Sports.kz.
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«Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес сказал, что ему поступили звонки от арен со всего мира, которые проявили интерес к тому, чтобы принять это событие. В их числе стадион AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас),
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