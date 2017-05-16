«Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес сказал, что ему поступили звонки от арен со всего мира, которые проявили интерес к тому, чтобы принять это событие. В их числе стадион AT&T Stadium в Арлингтоне (штат Техас), T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Dodgers Stadium в Лос-Анджелесе и Madison Square Garden в Нью-Йорке. Гомес сообщил, что Оскар Де Ла Хойя встретится и обговорит с руководителями различных арен в течение следующих нескольких недель, прежде чем они примут решение о месте проведения боя, который обещает быть крупнейшим в боксе на данный момент», — написал журналист в своей колонке ESPN.com.