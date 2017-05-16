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16 мая 2017, 9:03 | Бокс | Sports.kz

Сондерс может выступить в андеркарде боя Головкин — Альварес

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс может стать одним из участников вечера бокса 16 сентября, главным событием которого станет бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, пишет Sports.kz.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс может стать одним из участников вечера бокса 16 сентября главным событием которого станет бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса пишет Sports.kz. Увеличить
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Об этом в интервью Box Nation рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.

«Билл хочет биться с большими именами. Теперь ему предстоит обязательная защита. Он должен сосредоточиться на ней, убрать это с пути, и затем он может захотеть выступить в андеркарде боя Головкин — Альварес», — сказал Уоррен.

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