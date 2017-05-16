Сондерс может выступить в андеркарде боя Головкин — Альварес
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс может стать одним из участников вечера бокса 16 сентября, главным событием которого станет бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, пишет Sports.kz.
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Об этом в интервью Box Nation рассказал промоутер британца Фрэнк Уоррен.
«Билл хочет биться с большими именами. Теперь ему предстоит обязательная защита. Он должен сосредоточиться на ней, убрать это с пути, и затем он может захотеть выступить в андеркарде боя Головкин — Альварес», — сказал Уоррен.
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