Миша Алоян пообещал вернуть олимпийскую медаль

В своем первом же бою в статусе профессионала Михаил Алоян заполучил титул чемпиона Азии по версии WBA в весе до 52 кг. По завершении 10-раундового поединка против Ядера Кардозы из Никарагуа все три судьи единогласно отдали победу хозяину ринга. Двукратный чемпион мира среди любителей остался доволен своим дебютом в новом качестве. По возвращении в Новосибирск новоиспеченный обладатель чемпионского пояса встретился с корреспондентом VN.ru.

— Я не поддаюсь американской пропаганде боксировать предельно зрелищно, разбивать носы, чтобы мне за это платили деньги, — признался Алоян. — У меня — свой стиль, мне нравится безопасный бокс. В первую очередь я думаю о своей безопасности и защите. А будет ли кровь — это дело второе.

Новосибирский боксер заключил контракт с отечественной промоутерской компанией «Патриот». «Все бегут в Америку, а я не захотел. Мне Америка не нужна. Нужно будет провести там бои — я с удовольствием это сделаю, все-таки там находится мировая боксерская элита. Но вообще у нас другие задачи — хотим привезти профессиональный бокс в Россию», — объяснил нам свой выбор Михаил.

Параллельно сторона спортсмена ведет «бумажный бой» с CAS — Спортивным арбитражным судом. Последний еще в декабре прошлого года постановил лишить Алояна серебряной медали, завоеванной им в Рио-2016 (для него это была вторая олимпийская награда, первую он взял в Лондоне-2012). Причиной послужило обнаружение в организме атлета запрещенного вещества «туаминогептан». По словам тренера Алояна Эдуарда Кравцова, его подопечный во время подготовки к Олимпиаде использовал средство от насморка, в состав которого и входил этот злополучный препарат. В то же время врач сборной России не оформил документы на терапевтическое исключение, как того требовала ситуация.

Представители новосибирца немедленно подали апелляцию на решение CAS, которая и подведет черту под этим неприятным делом. В преддверии ответственного поединка боксер был вынужден беседовать с арбитрами по Skype.

— О чем вас спрашивали?

— Они меня ни о чем не спрашивали, а просто дали высказаться. Я задался вопросом: «Стоит ли лишать меня медали из-за правонарушения, связанного со спреем для носа?». Это же никакой силы спортсмену не добавляет. Еще отметил, что эта медаль очень ценна для Новосибирска и всего региона. У меня была просьба отнестись к моему делу максимально справедливо. Оно не связано с употреблением стероидов, гормонов и других мощных препаратов. Это всего лишь назальный спрей, попросил их задуматься над этим. Ведь это влияет на мою дальнейшую жизнь.

— Вам не сказали, когда примут итоговое решение?

— Никто ничего не говорит.

— Если предположить худший из двух сценариев, готовы расстаться с медалью?

— Мне ничего другого не останется. Конечно, верну! А что с ней еще делать? Меня просто обяжут вернуть.

Цитата В какой-то момент я даже подумал: «Да и бог с ней, с этой медалью!». Главное — завоевать народную любовь. Для меня это дороже любой медали

— Но теоретически можно встать в позу и пойти на принцип…

— Какие тут могут быть принципы? Они просто не выпустят меня на ринг и замучают судебными тяжбами. Более того, могут наложить санкции на других членов российской сборной. Смысл загонять в тиски других спортсменов из-за себя-эгоиста? Так не должно быть!

— Кто поддерживал вас в непростой ситуации?

— Для меня очень важно, что меня поддержал рядовой житель Новосибирска и гражданин России, простой народ. Для меня это стало откровением. Наверное, именно это дало мне такую огромную силу, и в какой-то момент я даже подумал: «Да и бог с ней, с этой медалью!». Главное — завоевать народную любовь. Для меня это дороже любой медали.

«Сейчас я об этой истории не думаю. У меня начался боксерский сезон, и я должен работать на сто процентов. А заниматься прошлым — это дело адвоката», — резюмировал недавний любитель. В планах — стать чемпионом мира под эгидой WBA, а в более отдаленной перспективе — абсолютным чемпионом планеты.

«Я бы назвал современных профессиональных боксеров трусливыми бизнесменами. Они гонятся за тем, чтобы как можно дольше удерживать свой титул, а не пытаются объединить звания. Мне бы хотелось, чтобы в каждой весовой категории был один чемпион. Хотите им стать — тренируйтесь и выигрывайте!» — призвал новоявленный профи.