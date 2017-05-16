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https://sport.mail.ru/news/boxing/29753076/
16 мая 2017, 8:56 | Бокс | Sports.kz

Тренер Джейкобса прокомментировал возможный реванш с Головкиным

Тренер Дэниэла Джейкобса Андре Розье высказался о возможном реванше американца с Геннадием Головкиным, пишет Sports.kz.

Тренер <span class=error>Дэниэла</span> Джейкобса <span class=error>Андре</span> <span class=error>Розье</span> высказался о возможном реванше американца с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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«Дэнни будет готов драться с победителем [боя Головкин — Альварес]. Если “Канело” побьет GGG, то станет нашей целью. Но я думаю, что Джейкобс и Головкин встретятся в реванше, и затем мы, наверное, будем подниматься в 168 фунтов. Дэниэл уже доказал, что является одним из лучших, если не лучшим средневесом. И если они встретятся снова, Джейкобс победит единогласным решением с фантастическим геркулесовым усилием», — ответил Розье в беседе с корреспондентом Behind The Gloves.

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