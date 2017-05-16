Тренер Джейкобса прокомментировал возможный реванш с Головкиным

«Дэнни будет готов драться с победителем [боя Головкин — Альварес]. Если “Канело” побьет GGG, то станет нашей целью. Но я думаю, что Джейкобс и Головкин встретятся в реванше, и затем мы, наверное, будем подниматься в 168 фунтов. Дэниэл уже доказал, что является одним из лучших, если не лучшим средневесом. И если они встретятся снова, Джейкобс победит единогласным решением с фантастическим геркулесовым усилием», — ответил Розье в беседе с корреспондентом Behind The Gloves.