Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29752792/
16 мая 2017, 8:45 | Бокс | Sports.kz

Альваресу предложили нанести надпись на майку к бою с Головкиным

Экс-чемпиону НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майклу Томпсону понравилась одна из фраз, произнесенных Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) во время общения с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

<nobr>Экс-чемпиону</nobr> <span class=error>НБА</span> в составе Лос-Анджелес <span class=error>Лейкерс</span> Майклу <span class=error>Томпсону</span> понравилась одна из фраз произнесенных <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) во время общения с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Удача для посредственных людей» — мне понравилось, как «Канело» сказал это GGG. «Канело» стоит написать это на майке, — считает Томпсон.

Напомним, после победы над Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО) Альварес вызвал на ринг Головкина, а казахстанец тут же поднялся и договорился с победителем о бое. Комментатор HBO Макс Келлерман спросил, что Геннадий хочет сказать своему сопернику напоследок, на что тот ответил: «“Канело”, удачи в сентябре!». Мексиканец тут же парировал: «Удача для посредственных людей, мой друг!».

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Журналист ESPN узнал некоторые подробности выбора арены для боя Головкин — Альварес

Журналист ESPN узнал некоторые подробности выбора арены для боя Головкин — Альварес

Телекомментатор канала ESPN Дэн Рафаэль сообщил известные ему подробности того, как будет проходить выбор места проведения долгожданного боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, пишет Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
15 мая

Промоутер Головкина рассказал о финансовой стороне сделки с командой Альвареса

Головкина обвинили в употреблении допинга

Бойд, Боченски и Доус близки к уходу из «Барыса»