Альваресу предложили нанести надпись на майку к бою с Головкиным
Экс-чемпиону НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майклу Томпсону понравилась одна из фраз, произнесенных Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) во время общения с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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«Удача для посредственных людей» — мне понравилось, как «Канело» сказал это GGG. «Канело» стоит написать это на майке, — считает Томпсон.
Напомним, после победы над Хулио Сесаром
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
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