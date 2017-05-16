Альваресу предложили нанести надпись на майку к бою с Головкиным

«Удача для посредственных людей» — мне понравилось, как «Канело» сказал это GGG. «Канело» стоит написать это на майке, — считает Томпсон.



Напомним, после победы над Хулио Сесаром Чавесом-младшим (50−3−1, 32 КО) Альварес вызвал на ринг Головкина, а казахстанец тут же поднялся и договорился с победителем о бое. Комментатор HBO Макс Келлерман спросил, что Геннадий хочет сказать своему сопернику напоследок, на что тот ответил: «“Канело”, удачи в сентябре!». Мексиканец тут же парировал: «Удача для посредственных людей, мой друг!».



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.