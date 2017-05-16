Ломаченко включил Ковалёва в тройку лучших боксёров современности

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«Да, я помню, что Уорду присудили победу в бою с Ковалёвым. Но вы сами знаете, что Сергей был истинным победителем. Тот, кто хочет быть чемпионом, обязан превосходить соперника на протяжении всего боя», — сказал Ломаченко в интервью Fight Hub TV.

В тройку лучших Ломаченко также включил Геннадия Головкина и Теренса Кроуфорда.