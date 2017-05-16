Головкина обвинили в употреблении допинга

В частности чемпион WBO рассказал, почему, на его взгляд, Головкин выглядел не столь убедительно в своих последних боях.



— Давайте смотреть правде в глаза: в своем последнем бою Головкин не был тем «лучшим» Головкиным, которого мы видели два или три года назад. Он постарел, стал более медленным. Это лично мое мнение о подобных вещах, которые происходят в Америке. Он проходил пять допинг-тестов. Так что, я думаю, он не мог показать свои лучшие способности, потому что дрался честно, — заявил Сондерс.



Отметим, что Геннадий Головкин регулярно проходит проверки на допинг VADA, а ведущие боксерские организации и СМИ ставят его в пример другим бойцам.