Головкина обвинили в употреблении допинга
Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) на
пресс-конференции, приуроченной к бою с Автандилом Хурцидзе (33−2−2, 22 КО), «прошелся» по чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В частности чемпион WBO рассказал, почему, на его взгляд, Головкин выглядел не столь убедительно в своих последних боях.
— Давайте смотреть правде в глаза: в своем последнем бою Головкин не был тем «лучшим» Головкиным, которого мы видели два или три года назад. Он постарел, стал более медленным. Это лично мое мнение о подобных вещах, которые происходят в Америке. Он проходил пять
Отметим, что Геннадий Головкин регулярно проходит проверки на допинг VADA, а ведущие боксерские организации и СМИ ставят его в пример другим бойцам.
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