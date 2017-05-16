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https://sport.mail.ru/news/boxing/29752418/
16 мая 2017, 8:33 | Бокс | Sports.kz

Головкина обвинили в употреблении допинга

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) на пресс-конференции, приуроченной к бою с Автандилом Хурцидзе (33−2−2, 22 КО), «прошелся» по чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0 12 КО) на <nobr>пресс-конференции</nobr> приуроченной к бою с Автандилом Хурцидзе (33−2−2 22 КО) прошелся по чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA Super WBC IBF и IBO Геннадию <span class=error>Головкину</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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В частности чемпион WBO рассказал, почему, на его взгляд, Головкин выглядел не столь убедительно в своих последних боях.

— Давайте смотреть правде в глаза: в своем последнем бою Головкин не был тем «лучшим» Головкиным, которого мы видели два или три года назад. Он постарел, стал более медленным. Это лично мое мнение о подобных вещах, которые происходят в Америке. Он проходил пять допинг-тестов. Так что, я думаю, он не мог показать свои лучшие способности, потому что дрался честно, — заявил Сондерс.

Отметим, что Геннадий Головкин регулярно проходит проверки на допинг VADA, а ведущие боксерские организации и СМИ ставят его в пример другим бойцам.

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