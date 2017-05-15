Келл Брук: Хочу реванша и еще одну зарубу с Геннадием Головкиным

В сентябре 2016 года Головкин нанес Бруку первое поражение в его карьере. Бой в Лондоне завершился в пятом раунде, когда угол британца выбросил белое полотенце и отказался от борьбы. После гонга Брук отправился в больницу, а позднее перенес операцию из-за перелома глазницы.

Изначально шансы Брука в бою против Головкина оценивались низко, так как он ради этого поединка поднялся на две весовые категории выше.

«Абсолютно точно я хочу реванша. Я хочу вернуться и сделать бой с ним. Наверное, мне стоит провести два боя в категории выше полусредней до встречи с ним, а не резко перепрыгивать и в весе, и в классе соперников. Однажды я бы хотел встретиться с GGG и устроить с ним еще одну зарубу», — сказал Брук.

Британец рассказал, как тяжело ему далось возвращение к параметрам боксера полусреднего веса.

«Это было очень и очень тяжело. Я поднялся в средний вес, а потом у меня был небольшой отдых, так что я набрал еще килограммов, — признается Брук. — Постепенно мы смогли вернуться к прежнему виду. Каждый день был жестким, приходилось делать одно и то же, но я добился цели и доволен собой».

На ринг после поражения от Головикна Брук вернется 27 мая, когда в родном Шеффилде будет защищать титул iBF в бою с непобежденным американцем Эрролом Спенсом (21−0, 18 KO).