Боб Шеридан: Столкновение «Канело» и Головкина было неминуемо. Они определят короля среднего веса

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«Я рад, что поединок состоится. Это будет главный бой года. В течение последних двух лет все шло к тому, что столкновение “Канело” и Головкина неминуемо. Это сильнейшие бойцы среднего веса. С нетерпением жду сентября. Думаю, поединок состоится в Лас-Вегасе или Далласе. Неважно, где он пройдет, главное, чтобы боксеры определили короля своей категории. Фаворита в этом бою нет. Соперники будут по-особенному настраиваться на поединок, исход которого я не могу предсказать», — отметил Шеридан.

Отметим, что 72-летний Шеридан комментирует бокс и ММА. На его счету более десяти тысяч поединков, из них свыше тысячи — за чемпионские пояса. Он комментировал легендарный бой между Мохаммедом Али и Джорджем Форменом. Также он работал на поединке Эвандера Холифилда и Майка Тайсона. В 2004 году Шеридан был включен во всемирный боксерский зал славы.

Добавим, что Шеридан прошлой осенью посетил вечер бокса Каната Ислама в Алматы. После боя он одним из первых сообщил о том, что бой Альвареса и Головкина состоится в сентябре.

Отметим, что промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя заявил, что вместо боя с Головкиным он мог бы организовать четыре небольших поединка, однако решил провести бой ради фанатов бокса.

Тем временем журналист Рич Чейни считает, что это решение может стать самой большой ошибкой «Канело».

Поединок Головкина и Альвареса запланирован на 16 сентября.