Менеджер Джошуа назвал возможную дату и место проведения матча-реванша с Кличко

Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн. Хотя менеджер признался, что рассматривает и другие варианты, на случай, если в Кардиффе организовать бой не удастся, сообщает Братство Кличко.

«Думаю, что Кличко согласится на матч-реванш, поэтому мы уже рассматриваем возможные места проведения боя. Стадион в Кардиффе в ноябре будет занят под регби, так что 28 октября — хороший вариант. Да, большая часть декабря свободна, но я не хочу проводить поединок так поздно», — сказал Хирн.