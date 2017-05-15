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https://sport.mail.ru/news/boxing/29743449/
15 мая 2017, 12:01 | Бокс | УНИАН

Менеджер Джошуа назвал возможную дату и место проведения матча-реванша с Кличко

Матч-реванш между украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа может состояться в столице Уэльса в конце октября.

<span class=error>Эдди</span> <span class=error>Хирн</span> считает что Владимир <span class=error>Кличко</span> согласится на повторный бой с <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span>. Увеличить
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Об этом сообщил промоутер британского боксера Эдди Хирн. Хотя менеджер признался, что рассматривает и другие варианты, на случай, если в Кардиффе организовать бой не удастся, сообщает Братство Кличко.

«Думаю, что Кличко согласится на матч-реванш, поэтому мы уже рассматриваем возможные места проведения боя. Стадион в Кардиффе в ноябре будет занят под регби, так что 28 октября — хороший вариант. Да, большая часть декабря свободна, но я не хочу проводить поединок так поздно», — сказал Хирн.

По словам промоутера, обоим боксерам после невероятного первого поединка, состоявшегося 29 апреля, необходимо время на восстановление и подготовку. «У Джоша немного болит плечо, у Кличко было разбито лицо. Да, есть еще пару недель в мае, возможно, весь июнь, а потом парни будут думать: “Ок, давайте вернемся в тренировочный лагерь”. Даже если они заедут в свои лагеря в августе, остается почти два месяца для подготовки и в конце октября можно проводить бой. Для Кардиффа эта дата — хороший вариант. Да, есть еще декабрь, но я не очень хочу бой в декабре, поэтому мы также думаем об аренах в Лас-Вегасе, Китае и Дубае».

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