СМИ предложили еще одну площадку для проведения боя Головкин — Альварес
Журналист UCNLive.com Стив Ким предложил еще одну арену для проведения поединка Геннадий Головкин — Сауль Альварес 16 сентября, сообщает Sports.kz.
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«Как насчет Hard Rock Stadium в Майами на 16 сентября? Большие экраны могли бы показать игру “Майами” — FSU со стадиона Doak Campbell, а затем бой “Канело” — GGG. Для меня звучит идеально», — написал обозреватель.
Hard Rock Stadium — мультиспортивный стадион в Майами, штат Флорида. Вместимость составляет около 80 тысяч мест. Рекорд площадки — 80 120 зрителей.
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