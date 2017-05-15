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«Как насчет Hard Rock Stadium в Майами на 16 сентября? Большие экраны могли бы показать игру “Майами” — FSU со стадиона Doak Campbell, а затем бой “Канело” — GGG. Для меня звучит идеально», — написал обозреватель.

Hard Rock Stadium — мультиспортивный стадион в Майами, штат Флорида. Вместимость составляет около 80 тысяч мест. Рекорд площадки — 80 120 зрителей.