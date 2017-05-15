Промоутер Головкина рассказал о финансовой стороне сделки с командой Альвареса

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По словам Тома, изначально представители мексиканца настаивали на фиксированной сумме вместо процентного разделения дохода, однако затем их удалось переубедить.

«Не могу слишком вдаваться в подробности, потому что это конфиденциально. Но изначально мы выступали за процентное разделение. Если бой выйдет успешным, то оба бойца должны быть вознаграждены. Если же ожидания не оправдаются, то не должна страдать та сторона, которая платит гарантированную сумму.

Думаю, мы бы сделали этот бой в любом случае, будь то проценты или гарантия. Мы были очень близки к тому, чтобы согласиться на гарантированный чек, но смогли повернуть в направлении процентов. Теперь если бой получится необычайно успешным, обе стороны получат необычайное вознаграждение.

Если боксеры не будут продвигать свой бой, продавать билеты и PPV, а просто запрутся в тренажерном лагере, это отразится и на промоушене. Поэтому я считаю, что процентное разделение наиболее справедливо, — сказал Леффлер в интервью UCNLive.com.