Шарипова может выступить в андекарде боя Головкин — Альварес
Прямой агент известного менеджера Эла Хэймона Алекс Вайсфельд обсудит возможность участия самой сексуальной представительницы единоборств, первой девушки в
профи-боксе из Казахстана Фирузы Шариповой в андеркарде поединка ее известного соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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Об этом он рассказал редактору портала AllFight.Ru.
«Мы давно дружим с Сергеем Завилейским, это надежный партнер в России. Он успешно ведет Фирузу Шарипову, которая уже известна во всем мире не только своими спортивными достижениями, но и своей красотой. Тренер Бадди МакГирт, который раньше тренировал Майка Тайсона, а сейчас работает с моим подопечным Сергеем Липинцом, хочет сделать из нее абсолютную чемпионку мира в профессионалах. Мой партнер Эл Хэймон и я тоже заинтересованы в развитии ее карьеры, и в ближайшее время при личной встрече я буду обсуждать с Оскаром Де Ла Хойей (промоутер Сауля Альвареса — прим. автора) возможность участия Фирузы в андеркарде “Канело” — GGG», — сказал Алекс Вайсфельд.
Напомним, следующий поединок Фируза Шарипова проведет 27 мая в Москве. А на 6 июля в Магнитогорске запланирован ее бой за титул WBC International. Долгожданная встреча Геннадия Головкина с Саулем Альваресом должна состояться 16 сентября. За право проведения этого боя поспорят
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