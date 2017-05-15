Об этом он рассказал редактору портала AllFight.Ru.



«Мы давно дружим с Сергеем Завилейским, это надежный партнер в России. Он успешно ведет Фирузу Шарипову, которая уже известна во всем мире не только своими спортивными достижениями, но и своей красотой. Тренер Бадди МакГирт, который раньше тренировал Майка Тайсона, а сейчас работает с моим подопечным Сергеем Липинцом, хочет сделать из нее абсолютную чемпионку мира в профессионалах. Мой партнер Эл Хэймон и я тоже заинтересованы в развитии ее карьеры, и в ближайшее время при личной встрече я буду обсуждать с Оскаром Де Ла Хойей (промоутер Сауля Альвареса — прим. автора) возможность участия Фирузы в андеркарде “Канело” — GGG», — сказал Алекс Вайсфельд.



Напомним, следующий поединок Фируза Шарипова проведет 27 мая в Москве. А на 6 июля в Магнитогорске запланирован ее бой за титул WBC International. Долгожданная встреча Геннадия Головкина с Саулем Альваресом должна состояться 16 сентября. За право проведения этого боя поспорят Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Мехико и Лондон.