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https://sport.mail.ru/news/boxing/29742424/
15 мая 2017, 10:51 | Бокс | Sports.kz

Шарипова может выступить в андекарде боя Головкин — Альварес

Прямой агент известного менеджера Эла Хэймона Алекс Вайсфельд обсудит возможность участия самой сексуальной представительницы единоборств, первой девушки в профи-боксе из Казахстана Фирузы Шариповой в андеркарде поединка ее известного соотечественника, чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super), IBF, IBO в среднем весе Геннадия Головкина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Прямой агент известного менеджера <span class=error>Эла</span> Хэймона <span class=error>Алекс</span> Вайсфельд обсудит возможность участия самой сексуальной представительницы единоборств первой девушки в <nobr>профи-боксе</nobr> из Казахстана <span class=error>Фирузы</span> <span class=error>Шариповой</span> в андеркарде поединка ее известного соотечественника чемпиона мира по версиям WBC WBA (Super) IBF IBO в среднем весе Геннадия <span class=error>Головкина</span> с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> <span class=error>Канело</span> Альваресом. Увеличить
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Об этом он рассказал редактору портала AllFight.Ru.

«Мы давно дружим с Сергеем Завилейским, это надежный партнер в России. Он успешно ведет Фирузу Шарипову, которая уже известна во всем мире не только своими спортивными достижениями, но и своей красотой. Тренер Бадди МакГирт, который раньше тренировал Майка Тайсона, а сейчас работает с моим подопечным Сергеем Липинцом, хочет сделать из нее абсолютную чемпионку мира в профессионалах. Мой партнер Эл Хэймон и я тоже заинтересованы в развитии ее карьеры, и в ближайшее время при личной встрече я буду обсуждать с Оскаром Де Ла Хойей (промоутер Сауля Альвареса — прим. автора) возможность участия Фирузы в андеркарде “Канело” — GGG», — сказал Алекс Вайсфельд.

Напомним, следующий поединок Фируза Шарипова проведет 27 мая в Москве. А на 6 июля в Магнитогорске запланирован ее бой за титул WBC International. Долгожданная встреча Геннадия Головкина с Саулем Альваресом должна состояться 16 сентября. За право проведения этого боя поспорят Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Мехико и Лондон.

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