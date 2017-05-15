Ранее Джерри Джонс уже говорил о желании провести бой Головкин — Альварес именно в Арлингтоне. Сейчас эту же информацию подтвердил и вице-президент клуба Стивен Джонс.



— Мы пока не делали официального предложения, но наш вариант прорабатывается. Они [промоутеры Головкина и Альвареса] знают, что скоро мы его сделаем. С нами свяжутся, потому что мы сразу проявили интерес, как только зашел разговор об этом бое, — сказал Джонс.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в течение двух-трех недель.



Букмекерская контора 1XBET в этом противостоянии отдает преимущество казахстанцу: победа Головкина — 1,67, победа Альвареса — 2,63.