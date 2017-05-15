Президент «Даллас Ковбойз» скоро сделает официальное предложение о проведении боя Головкин — Альварес
Владелец клуба НФЛ «Даллас Ковбойз» и стадиона «ATandT Stadium» Джерри Джонс намерен заполучить бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Star Telegram.
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Ранее Джерри Джонс уже говорил о желании провести бой Головкин — Альварес именно в Арлингтоне. Сейчас эту же информацию подтвердил и
— Мы пока не делали официального предложения, но наш вариант прорабатывается. Они [промоутеры Головкина и Альвареса] знают, что скоро мы его сделаем. С нами свяжутся, потому что мы сразу проявили интерес, как только зашел разговор об этом бое, — сказал Джонс.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в течение
Букмекерская контора 1XBET в этом противостоянии отдает преимущество казахстанцу: победа Головкина — 1,67, победа Альвареса — 2,63.
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