Альваресу посоветовали брать пример с Головкина в изучении английского
Журналист Дэн Эмброуз в своем материале для Boxingnews24.com проанализировал, что необходимо Саулю Альваресу для достижения статуса международной звезды, пишет Sports.kz.
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Одним из таких пунктов, по мнению обозревателя, является владение английским языком. В этом «Канело» поставили в пример его будущего соперника Геннадия Головкина.
«Можно утверждать, что знание английского может помочь в карьере, с чем “Канело” пока медлит. Я считаю, что прямое общение без переводчика с американскими любителями бокса помогает установить с ними связь. Головкин подхватил язык гораздо быстрее, чем Альварес, несмотря на более поздний старт», — отметил автор.
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