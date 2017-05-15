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15 мая 2017, 9:39 | Бокс | Sports.kz

Альваресу посоветовали брать пример с Головкина в изучении английского

Журналист Дэн Эмброуз в своем материале для Boxingnews24.com проанализировал, что необходимо Саулю Альваресу для достижения статуса международной звезды, пишет Sports.kz.

Журналист <span class=error>Дэн</span> Эмброуз в своем материале для Boxingnews24.com проанализировал что необходимо <span class=error>Саулю</span> Альваресу для достижения статуса международной звезды пишет Sports.kz. Увеличить
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Одним из таких пунктов, по мнению обозревателя, является владение английским языком. В этом «Канело» поставили в пример его будущего соперника Геннадия Головкина.

«Можно утверждать, что знание английского может помочь в карьере, с чем “Канело” пока медлит. Я считаю, что прямое общение без переводчика с американскими любителями бокса помогает установить с ними связь. Головкин подхватил язык гораздо быстрее, чем Альварес, несмотря на более поздний старт», — отметил автор.

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