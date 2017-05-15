Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29740955/
15 мая 2017, 9:07 | Бокс | Sports.kz

Почему Мэйвезер ставит на победу «Канело» над Головкиным

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз назвал возможную причину, по которой американец Флойд Мэйвезер-младший верит в победу Сауля «Канело» Альвареса над Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Дэн</span> Эмброуз назвал возможную причину по которой американец <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мэйвезер-младший</nobr> верит в победу <span class=error>Сауля</span> <span class=error>Канело</span> Альвареса над Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Большая победа Головкина над «Канело» заставила бы многих фанатов бокса напрочь забыть о Мэйвезере. Головкин и «Канело» захватили бокс, в то время как Флойд заинтересован лишь в явном мисматче против Конора МакГрегора.

Некоторые могут посчитать, что Мэйвезер предвзято относится к «Канело», поскольку он единственный, кто победил главную звезду Golden Boy Promotions. Победа над «Канело» является самой большой в карьере Флойда, хотя он дрался и с более талантливыми ребятами, вроде Диего Корралеса и Хосе Луиса Кастильо. К тому же «Канело» был тогда в расцвете сил, в отличии от постаревшего и травмированного Мэнни Пакьяо. Жаль, что Мэйвезер ждал шесть лет, чтобы сразиться с Пакьяо, потому что это была бы его самая значимая победа.

Если Головкин победит находящегося в расцвете сил Альвареса без кэтчвейтов, это заставит поклонников бокса забыть о достижении Мэйвезера. Победа Головкина определенно затмит победу Флойда, особенно если он отправит рыжего мексиканца в нокаут. Мир бокса начнет сходить с ума по Головкину, — написано в материале.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

СМИ: Яркая победа Головкина над «Канело» заставит фанатов бокса напрочь забыть о Мейвезере

СМИ: Яркая победа Головкина над «Канело» заставит фанатов бокса напрочь забыть о Мейвезере

Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз высказал свое мнение по поводу недавнего высказывания американца Флойда Мейвезере-младшего о том, кого он считает фаворитом в поединке между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
Еще 7 новостей  Все новости
14 мая

Мать «Канело» уверена, что ее сын легко побьет Головкина

Промоутер Альвареса назвал фаворита в гонке за проведение боя с Головкиным

Президент UFC жалеет, что опоздал с датой, на которую уже запланирован бой Головкин - Альварес