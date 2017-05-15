Почему Мэйвезер ставит на победу «Канело» над Головкиным

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Большая победа Головкина над «Канело» заставила бы многих фанатов бокса напрочь забыть о Мэйвезере. Головкин и «Канело» захватили бокс, в то время как Флойд заинтересован лишь в явном мисматче против Конора МакГрегора.

Некоторые могут посчитать, что Мэйвезер предвзято относится к «Канело», поскольку он единственный, кто победил главную звезду Golden Boy Promotions. Победа над «Канело» является самой большой в карьере Флойда, хотя он дрался и с более талантливыми ребятами, вроде Диего Корралеса и Хосе Луиса Кастильо. К тому же «Канело» был тогда в расцвете сил, в отличии от постаревшего и травмированного Мэнни Пакьяо. Жаль, что Мэйвезер ждал шесть лет, чтобы сразиться с Пакьяо, потому что это была бы его самая значимая победа.

Если Головкин победит находящегося в расцвете сил Альвареса без кэтчвейтов, это заставит поклонников бокса забыть о достижении Мэйвезера. Победа Головкина определенно затмит победу Флойда, особенно если он отправит рыжего мексиканца в нокаут. Мир бокса начнет сходить с ума по Головкину, — написано в материале.