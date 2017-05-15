СМИ: Яркая победа Головкина над «Канело» заставит фанатов бокса напрочь забыть о Мейвезере
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз высказал свое мнение по поводу недавнего высказывания американца Флойда
Мейвезере-младшего о том, кого он считает фаворитом в поединке между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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В частности,
«Яркая победа Головкина над «Канело» заставила бы многих фанатов бокса напрочь забыть о Мейвезере. Головкин и «Канело» захватили бокс, в то время как Мейвезер заинтересован в явном мисматче против Конора МакГрегора.
Некоторые могут посчитать, что Мейвезер предвзято относится к «Канело», потому он единственный, кто побил главную звезду Golden Boy Promotions. Победа над «Канело» является самой большой в карьере Флойда, хотя он дрался и с более талантливыми ребятами, как Диего Корралес и Хосе Луис Кастильо. К тому же «Канело» был в расцвете сил, в отличии от постаревшего и травмированного Мэнни Пакьяо. Жаль, что Мейвезер ждал шесть лет, чтобы сразиться с Пакьяо, потому что это была бы его самая большая победа. Если Головкин победит «Канело», это заставило бы поклонников бокса забыть о достижении Мейвезера. Победа Головкина определенно затмит предыдущую викторию Флойда, особенно если он нокаутирует рыжего мексиканца. Мир бокса начнет сходить с ума по Головкину, — написал автор.
Ранее
Между тем, промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя предложил Флойду возобновить карьеру и встретиться с победителем противостояния, намеченного на 16 сентября.
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