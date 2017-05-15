СМИ: Яркая победа Головкина над «Канело» заставит фанатов бокса напрочь забыть о Мейвезере

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В частности, Мейвезер-младший заявил, что склоняется к победе «Канело», которого он сам побил в 2013 году и нанес тому единственное поражение в карьере. Такой же позиции придерживается и протеже Флойда — чемпион мира во втором полулегком весе по версии IBF американский боксер Джервонта Дэвис (17−0, 16 КО).

«Яркая победа Головкина над «Канело» заставила бы многих фанатов бокса напрочь забыть о Мейвезере. Головкин и «Канело» захватили бокс, в то время как Мейвезер заинтересован в явном мисматче против Конора МакГрегора.

Некоторые могут посчитать, что Мейвезер предвзято относится к «Канело», потому он единственный, кто побил главную звезду Golden Boy Promotions. Победа над «Канело» является самой большой в карьере Флойда, хотя он дрался и с более талантливыми ребятами, как Диего Корралес и Хосе Луис Кастильо. К тому же «Канело» был в расцвете сил, в отличии от постаревшего и травмированного Мэнни Пакьяо. Жаль, что Мейвезер ждал шесть лет, чтобы сразиться с Пакьяо, потому что это была бы его самая большая победа. Если Головкин победит «Канело», это заставило бы поклонников бокса забыть о достижении Мейвезера. Победа Головкина определенно затмит предыдущую викторию Флойда, особенно если он нокаутирует рыжего мексиканца. Мир бокса начнет сходить с ума по Головкину, — написал автор.

Ранее Мейвезера-младшего «ловили» на том, что он завидует популярности Головкина.

Между тем, промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя предложил Флойду возобновить карьеру и встретиться с победителем противостояния, намеченного на 16 сентября.