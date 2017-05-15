Подготовка Турарова к следующему поединку
26-летний казахстанский боксер Жанкош Тураров продолжает подготовку к своему следующему поединку на
профи-ринге, который пройдет 26 мая во Флориде (США).
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Его соперник пока не определен, сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте. В главном событии данного вечера бокса наш соотечественник Канат Ислам столкнется мексиканцем Норберто Гонсалесом в бою за титулы WBO NABA и WBA Intercontinental в первом среднем весе.
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