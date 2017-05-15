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Ранее Оскар заявил, что сделал бой «Канело» с Геннадием Головкиным ради фанатов и возвращения боксу былой славы.

«В боксе могут наступить прекрасные времена, но для этого Де Ла Хойя должен устраивать Альваресу только бои с лучшими соперниками, а не теми, кто долго был неактивен, как Хулио Сезар Чавес-младший. Их поединок был мисматчем с самого момента подписания контракта. Чавес был парнем, у которого проблемы с весом и мотивацией.