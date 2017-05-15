Дэн Эмброуз: Если Де Ла Хойя хочет помочь боксу, пусть сделает три боя Головкин — Альварес подряд
По мнению обозревателя Boxingnews24.com Дэна Эмброуза, промоутер Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойя слишком поздно спохватился о репутации своего подопечного и судьбе бокса, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Ранее Оскар заявил, что сделал бой «Канело» с Геннадием Головкиным ради фанатов и возвращения боксу былой славы.
«В боксе могут наступить прекрасные времена, но для этого Де Ла Хойя должен устраивать Альваресу только бои с лучшими соперниками, а не теми, кто долго был неактивен, как Хулио Сезар
Если Де Ла Хойя действительно хочет помочь боксу, то пусть устроит 2−3 боя Альвареса с Головкиным подряд. После чего, ему нужно будет ставить «Канело» против
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