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https://sport.mail.ru/news/boxing/29740504/
15 мая 2017, 8:22 | Бокс | Sports.kz

Дэн Эмброуз: Если Де Ла Хойя хочет помочь боксу, пусть сделает три боя Головкин — Альварес подряд

По мнению обозревателя Boxingnews24.com Дэна Эмброуза, промоутер Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойя слишком поздно спохватился о репутации своего подопечного и судьбе бокса, сообщает Sports.kz.

По мнению обозревателя Boxingnews24.com <span class=error>Дэна</span> Эмброуза промоутер <span class=error>Сауля</span> Альвареса Оскар Де Ла <span class=error>Хойя</span> слишком поздно спохватился о репутации своего подопечного и судьбе бокса сообщает Sports.kz. Увеличить
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Ранее Оскар заявил, что сделал бой «Канело» с Геннадием Головкиным ради фанатов и возвращения боксу былой славы.

«В боксе могут наступить прекрасные времена, но для этого Де Ла Хойя должен устраивать Альваресу только бои с лучшими соперниками, а не теми, кто долго был неактивен, как Хулио Сезар Чавес-младший. Их поединок был мисматчем с самого момента подписания контракта. Чавес был парнем, у которого проблемы с весом и мотивацией.

Если Де Ла Хойя действительно хочет помочь боксу, то пусть устроит 2−3 боя Альвареса с Головкиным подряд. После чего, ему нужно будет ставить «Канело» против по-настоящему лучших. Никаких больше боев с Амиром Ханом, Джеймсом Киркландом, Альфредо Ангуло, Чавесом-младшим и Лиамом Смитом. Фанаты бокса были бы рады видеть бой Альвареса с Головкиным еще в 2015-м, а не ждать до 2017-го, — отметил автор.

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