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15 мая 2017, 8:11 | Бокс | Sports.kz

Оскар Де Ла Хойя: Я мог устроить «Канело» четыре боя поменьше, но выбрал Головкина ради фанатов

Промоутер Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойя рассказал, что побудило его организовать мексиканцу бой с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

Промоутер <span class=error>Сауля</span> Альвареса Оскар Де Ла <span class=error>Хойя</span> рассказал что побудило его организовать мексиканцу бой с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я устроил бой «Канело» с Головкиным ради спорта и фанатов. Да, это денежный бой, но я мог сделать «Канело» четыре менее рискованных поединка, чем бой с GGG. Но я сам был боксером. Я понимаю, чего хотят фанаты и сделал это.

Бокс был в застое и теперь вернулся, еще больше и лучше, чем когда-либо. У каждого вида спорта есть взлеты и падения, так было и с боксом. Но сейчас мы переживаем лучший момент в боксе, и я надеюсь это будет надолго, — сказал промоутер в интервью ESPN.

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