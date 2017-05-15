Оскар Де Ла Хойя: Я мог устроить «Канело» четыре боя поменьше, но выбрал Головкина ради фанатов
Промоутер Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойя рассказал, что побудило его организовать мексиканцу бой с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.
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«Я устроил бой «Канело» с Головкиным ради спорта и фанатов. Да, это денежный бой, но я мог сделать «Канело» четыре менее рискованных поединка, чем бой с GGG. Но я сам был боксером. Я понимаю, чего хотят фанаты и сделал это.
Бокс был в застое и теперь вернулся, еще больше и лучше, чем
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