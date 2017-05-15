Оскар Де Ла Хойя: Я мог устроить «Канело» четыре боя поменьше, но выбрал Головкина ради фанатов

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«Я устроил бой «Канело» с Головкиным ради спорта и фанатов. Да, это денежный бой, но я мог сделать «Канело» четыре менее рискованных поединка, чем бой с GGG. Но я сам был боксером. Я понимаю, чего хотят фанаты и сделал это.