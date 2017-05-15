Это большая ошибка, или что потеряет «Канело» в случае поражения Головкину нокаутом?

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По его мнению, этот бой не имеет ничего общего с поединком против Флойда Мейвезера-младшего, где худшее, что может случиться с «Канело», так это поражение единогласным решением судей после 12 раундов. Отмечается, что Головкин может нокаутировать мексиканца, и «Канело» есть что терять.

«Давайте посмотрим на то, что потеряет «Канело» в случае поражения Головкину нокаутом:

— Фанаты начнут бежать с корабля с «Канело», когда увидят как Головкин отправит его в нокаут.

— Снижение PPV-продаж в будущем. Фанаты ведь не глупые. Когда они увидят, как «Канело» будет нокаутирован, они задумаются, стоит ли им тратить свои деньги на то, чтобы увидеть мексиканца в боях против таких соперников, как Хулио Сезар Чавес-младший, Лиам Смит, Амир Хан и Джеймс Киркланд.

— Потеря уважения со стороны боксерской общественности. Фанаты не любят поддерживать бойца, который был отправлен в нокаут. Я не знаю почему, но это так.

— Фанаты решат, что лучше заплатить за бои с участием Головкина, чем с «Канело».

В бою с Головкиным «Канело» может потерять многое. Самое лучшее, что может произойти, если бой продлится все 12 раундов и «Канело» проиграет решением судей. После этого «Канело» может жаловаться, плакать и говорить, что его ограбили, как это делал Дэниэл Джейкобс после поражения Головкину в марте этого года, — написал автор.

Ранее обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз назвал несколько причин, почему Головкину так важно победить «Канело» нокаутом. Подробнее можно прочитать здесь.

Сам поединок, как известно, запланирован на 16 сентября. Сторонам осталось определиться с его местом проведения, хотя желающих очень много.