Это большая ошибка, или что потеряет «Канело» в случае поражения Головкину нокаутом?
Журналист Рич Чейни в своей статье на сайте Boxing News Results выразил мнение, что промоутерская компания Golden Boy Promotions совершила большую ошибку, выставив свою главную звезду — мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По его мнению, этот бой не имеет ничего общего с поединком против Флойда
«Давайте посмотрим на то, что потеряет «Канело» в случае поражения Головкину нокаутом:
— Фанаты начнут бежать с корабля с «Канело», когда увидят как Головкин отправит его в нокаут.
— Снижение
— Потеря уважения со стороны боксерской общественности. Фанаты не любят поддерживать бойца, который был отправлен в нокаут. Я не знаю почему, но это так.
— Фанаты решат, что лучше заплатить за бои с участием Головкина, чем с «Канело».
В бою с Головкиным «Канело» может потерять многое. Самое лучшее, что может произойти, если бой продлится все 12 раундов и «Канело» проиграет решением судей. После этого «Канело» может жаловаться, плакать и говорить, что его ограбили, как это делал Дэниэл Джейкобс после поражения Головкину в марте этого года, — написал автор.
Ранее обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз назвал несколько причин, почему Головкину так важно победить «Канело» нокаутом. Подробнее можно прочитать здесь.
Сам поединок, как известно, запланирован на 16 сентября. Сторонам осталось определиться с его местом проведения, хотя желающих очень много.
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