Де Ла Хойя объявил лидера в борьбе за право принять бой Головкин - Альварес

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По его словам, он получил заманчивое предложение от бейсбольного стадиона в Лос-Анджелесе Dodgers Stadium, являющегося домашней ареной клуба «Лос-Анджелес Доджерс». При этом предложение сделал один из совладельцев клуба знаменитый Мэджик Джонсон.

«Я не могу раскрывать детали, но Мэджик Джонсон сделал очень хорошее предложение. Мы должны его рассмотреть, — сказал Де Ла Хойя в интервью Los Angeles Times. — Из того, что я знаю на данный момент, Джонсон и “Доджерс” являются лидерами. Все хотят этот бой».

Ранее промоутер «Канело» назвал ключевой фактор, который они будут учитывать при выборе места проведения боя с Головкиным, намеченного на 16 сентября.