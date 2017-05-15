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15 мая 2017, 7:23 | Бокс | Vesti.kz

Де Ла Хойя объявил лидера в борьбе за право принять бой Головкин — Альварес

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя назвал основного претендента в борьбе за право принять бой между его мексиканским боксером и чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

Сам поединок состоится 16 сентября. Увеличить
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По его словам, он получил заманчивое предложение от бейсбольного стадиона в Лос-Анджелесе Dodgers Stadium, являющегося домашней ареной клуба «Лос-Анджелес Доджерс». При этом предложение сделал один из совладельцев клуба знаменитый Мэджик Джонсон.

«Я не могу раскрывать детали, но Мэджик Джонсон сделал очень хорошее предложение. Мы должны его рассмотреть, — сказал Де Ла Хойя в интервью Los Angeles Times. — Из того, что я знаю на данный момент, Джонсон и “Доджерс” являются лидерами. Все хотят этот бой».

Ранее промоутер «Канело» назвал ключевой фактор, который они будут учитывать при выборе места проведения боя с Головкиным, намеченного на 16 сентября.

Помимо Dodgers Stadium на этот поединок также претендуют арены из Лас-Вегаса, Далласа, Нью-Йорка, Техаса, в том числе площадки из Мексики, Англии и Азии.

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