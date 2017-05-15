Де Ла Хойя объявил лидера в борьбе за право принять бой Головкин — Альварес
Промоутер чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскар Де Ла Хойя назвал основного претендента в борьбе за право принять бой между его мексиканским боксером и чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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По его словам, он получил заманчивое предложение от бейсбольного стадиона в
«Я не могу раскрывать детали, но Мэджик Джонсон сделал очень хорошее предложение. Мы должны его рассмотреть, — сказал Де Ла Хойя в интервью Los Angeles Times. — Из того, что я знаю на данный момент, Джонсон и “Доджерс” являются лидерами. Все хотят этот бой».
Ранее промоутер «Канело» назвал ключевой фактор, который они будут учитывать при выборе места проведения боя с Головкиным, намеченного на 16 сентября.
Помимо Dodgers Stadium на этот поединок также претендуют арены из
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