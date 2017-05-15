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https://sport.mail.ru/news/boxing/29739822/
15 мая 2017, 7:18 | Бокс | Vesti.kz

Габриэль Росадо выбрал Альвареса фаворитом на бой с Головкиным и объяснил почему

Экс-претендент на чемпионский титул в среднем весе американский боксер Габриэль Росадо поделился мнением о фаворите в поединке между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), владеющим поясами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории.

Американец встречался с GGG в 2013 году и досрочно проиграл ему. Увеличить
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«Я думаю, что сейчас “Канело” превосходит Головкина, он быстрее и сильнее. Лично я считаю, что “Канело” является фаворитом в этом бою. Стили делают бой. “Канело” отличное двигается и его защита становится лучше. Это определенно будет интересный бой и публика получит то, за что заплатит деньги», — заявил Росадо в интервью Villianfy Media.

Напомним, Росадо встречался с Головкиным в январе 2013 года. Американец проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

Поединок между GGG и «Канело» запланирован на 16 сентября, однако место проведения пока не определено.

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Журналист Рич Чейни в своей статье на сайте Boxing News Results выразил мнение, что промоутерская компания Golden Boy Promotions совершила большую ошибку, выставив свою главную звезду — мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).
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