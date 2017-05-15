Габриэль Росадо выбрал Альвареса фаворитом на бой с Головкиным и объяснил почему

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«Я думаю, что сейчас “Канело” превосходит Головкина, он быстрее и сильнее. Лично я считаю, что “Канело” является фаворитом в этом бою. Стили делают бой. “Канело” отличное двигается и его защита становится лучше. Это определенно будет интересный бой и публика получит то, за что заплатит деньги», — заявил Росадо в интервью Villianfy Media.

Напомним, Росадо встречался с Головкиным в январе 2013 года. Американец проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.

Поединок между GGG и «Канело» запланирован на 16 сентября, однако место проведения пока не определено.