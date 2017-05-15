Протеже Мейвезера спрогнозировал результат боя между «Канело» и Головкиным

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«Я верю, что “Канело” победит судейским решением. Думаю, у “Канело” достаточно навыков для этого. У Головкина есть удар, но мощности и умений Альвареса хватит, чтобы победить», — приводит BoxingScene.com слова Дэвиса, являющегося протеже Флойда Мейвезера-младшего.

Ранее сам экс-чемпион мира в пяти весовых категориях выбрал победителя в противостоянии «Канело» с Головкиным. В этом поединке Мейвезер-младший, как и прежде, склоняется к победе мексиканского боксера, которого он побил в 2013 году и нанес тому единственное поражение в карьере.