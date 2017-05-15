Протеже Мейвезера спрогнозировал результат боя между «Канело» и Головкиным
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии IBF американский боксер Джервонта Дэвис (17−0, 16 КО) спрогнозировал результат боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
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«Я верю, что “Канело” победит судейским решением. Думаю, у “Канело” достаточно навыков для этого. У Головкина есть удар, но мощности и умений Альвареса хватит, чтобы победить», — приводит BoxingScene.com слова Дэвиса, являющегося протеже Флойда
Ранее сам
Между тем, промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя предложил
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