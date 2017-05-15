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https://sport.mail.ru/news/boxing/29739713/
15 мая 2017, 7:16 | Бокс | Vesti.kz

Протеже Мейвезера спрогнозировал результат боя между «Канело» и Головкиным

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии IBF американский боксер Джервонта Дэвис (17−0, 16 КО) спрогнозировал результат боя между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО) и обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).

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«Я верю, что “Канело” победит судейским решением. Думаю, у “Канело” достаточно навыков для этого. У Головкина есть удар, но мощности и умений Альвареса хватит, чтобы победить», — приводит BoxingScene.com слова Дэвиса, являющегося протеже Флойда Мейвезера-младшего.

Ранее сам экс-чемпион мира в пяти весовых категориях выбрал победителя в противостоянии «Канело» с Головкиным. В этом поединке Мейвезер-младший, как и прежде, склоняется к победе мексиканского боксера, которого он побил в 2013 году и нанес тому единственное поражение в карьере.

Между тем, промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя предложил Мейвезеру-младшему возобновить карьеру ради поединка с победителем боя Головкин — Альварес, который состоится 16 сентября.

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Это большая ошибка, или что потеряет «Канело» в случае поражения Головкину нокаутом?

Журналист Рич Чейни в своей статье на сайте Boxing News Results выразил мнение, что промоутерская компания Golden Boy Promotions совершила большую ошибку, выставив свою главную звезду — мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО) против чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО).
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