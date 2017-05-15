— Идея дерущихся «Канело» и GGG перед 100-тысячной орущей толпой латиноамериканских фанатов впечатляет. Когда после большого боя я получаю от них кучу писем — это всегда приятно. Это было бы выдающимся событием для нас. Мы всегда выражали большой интерес к боксу. Конечно, важна и близость к Мексике. Полторы тысячи обладателей сезонных абонементов на матчи «Даллас Ковбойз» из Монтеррея и Мехико. Так что это отличное место для проведения боя, — сказал Джонс.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в течение двух-трех недель.



«ATandT Stadium» находится в Арлингтоне (пригород Далласа) и вмещает 100 тысяч зрителей.