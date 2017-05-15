Почему бой Головкин — Альварес в Далласе сыграет на руку мексиканцу
Президент клуба НФЛ «Даллас Ковбойз» и владелец стадиона «ATandT Stadium» Джерри Джонс рассказал ESPN о возможном проведении боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) на его арене, сообщает Sports.kz.
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— Идея дерущихся «Канело» и GGG перед 100-тысячной орущей толпой латиноамериканских фанатов впечатляет. Когда после большого боя я получаю от них кучу писем — это всегда приятно. Это было бы выдающимся событием для нас. Мы всегда выражали большой интерес к боксу. Конечно, важна и близость к Мексике. Полторы тысячи обладателей сезонных абонементов на матчи «Даллас Ковбойз» из Монтеррея и Мехико. Так что это отличное место для проведения боя, — сказал Джонс.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в течение
«ATandT Stadium» находится в Арлингтоне (пригород Далласа) и вмещает 100 тысяч зрителей.
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