Назван фактор, который повлияет на выбор места боя Головкин — Альварес
Стал известен один из финансовых аспектов, от которого будет зависеть выбор места проведения боя Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Так, по словам промоутера «Канело» Оскар де ла Хойя, он будет ориентироваться, в том числе, и на систему налогообложения в том или ином штате США.
Атлетическая комиссия штата Калифорния считает самым заманчивым свое предложение. По словам руководства, общая выручка от продажи билетов составит 20 миллионов долларов. Из этой суммы будет вычтен ограниченный сбор в размере 135 тысяч. В то же время аналогичный сбор в
Однако в Калифорнии боксерам придется уплатить восьмипроцентный налог от
— Налоги — огромная проблема, но я уверен, мы решим ее, — отмечает Де ла Хойя.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. В списке претендентов на получение поединка —
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