Так, по словам промоутера «Канело» Оскар де ла Хойя, он будет ориентироваться, в том числе, и на систему налогообложения в том или ином штате США.



Атлетическая комиссия штата Калифорния считает самым заманчивым свое предложение. По словам руководства, общая выручка от продажи билетов составит 20 миллионов долларов. Из этой суммы будет вычтен ограниченный сбор в размере 135 тысяч. В то же время аналогичный сбор в Нью-Йорке составляет 1,75 миллиона, в Неваде — 1,6 миллиона, в Техасе — 630 тысяч.



Однако в Калифорнии боксерам придется уплатить восьмипроцентный налог от PPV-продаж. Для сравнения, в Неваде и Техасе подобного налога нет.



— Налоги — огромная проблема, но я уверен, мы решим ее, — отмечает Де ла Хойя.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. В списке претендентов на получение поединка — Лас-Вегас, Даллас, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Новый Орлеан.