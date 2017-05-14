Мейвезер-младший: Выбираю Альвареса в бою с Головкиным
12-кратный чемпион мира по боксу Флойд
Мейвезер-младший считает, что Сауль Альварес (49−1−1, 34 KO) победил чемпиона WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 KO).
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«В бою Головкина и Канело я выбираю Канело. Его бой с Чавесом стоило остановить. Но это только моё мнение. Чавес не выступал целый год. Он был попросту боксёрской грушей», — приводит слова
Альварес и Головкин встретятся 16 сентября в
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