Мейвезер-младший: Выбираю Альвареса в бою с Головкиным

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«В бою Головкина и Канело я выбираю Канело. Его бой с Чавесом стоило остановить. Но это только моё мнение. Чавес не выступал целый год. Он был попросту боксёрской грушей», — приводит слова Мейвезера-младшего Boxing News 24.