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https://sport.mail.ru/news/boxing/29738037/
14 мая 2017, 21:18 | Бокс | Чемпионат.com

Мейвезер-младший: Выбираю Альвареса в бою с Головкиным

12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший считает, что Сауль Альварес (49−1−1, 34 KO) победил чемпиона WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0, 33 KO).

12-кратный чемпион мира по боксу <span class=error>Флойд</span> <nobr>Мейвезер-младший</nobr> считает что <span class=error>Сауль</span> Альварес (49−1−1 34 KO) победил чемпиона WBA/WBC/IBF в среднем весе Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 KO). Увеличить
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«В бою Головкина и Канело я выбираю Канело. Его бой с Чавесом стоило остановить. Но это только моё мнение. Чавес не выступал целый год. Он был попросту боксёрской грушей», — приводит слова Мейвезера-младшего Boxing News 24.

Альварес и Головкин встретятся 16 сентября в Лас-Вегасе. Сам Мейвезер победил Альвареса решением большинства судей.
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