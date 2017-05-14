Флорес считает, что Поветкин откажется боксировать с ним 1 июля
МОСКВА, 14 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Американский боксер Би Джей Флорес заявил, что с высокой долей вероятности он не будет соперником россиянина Александра Поветкина в поединке 1 июля.
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«Предложений не было, просто разговор, — сказал Флорес ТАСС. — Я бы хотел подраться с Поветкиным, оцениваю его очень высоко, и он стал бы самым сильным моим соперником. Но думаю, что его команда предпочтет мне менее известного боксера, чтобы Поветкин остался цел».
Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в
В июне 2017 года истечет условная дисквалификация Поветкина (по регламенту спортсмен отстраняется на шесть месяцев с момента выявления положительной пробы). Это значит, что на момент ожидаемого боя (1 июля 2017 года) он юридически не будет иметь никаких ограничений.
В активе Поветкина 31 победа (23 нокаутом) и одно поражение.
На счету Флореса 33 победы (21 нокаутом), три поражения и одна ничья.
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