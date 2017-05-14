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https://sport.mail.ru/news/boxing/29734082/
14 мая 2017, 9:52 | Бокс | Чемпионат.com

Яфай победил Муранаку и защитил титул

В ночь с 13 на 14 мая в Бирмингеме состоялось шоу, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира по версии WBA во втором наилегчайшем весе Халидом Яфаем (22−0, 14 КО) и японцем Сугурой Муранакой (25−3−1, 8КО).

Для британца йеменского происхождения это была первая защита титула и особых трудностей в ней он не испытал. Во втором раунде японцу отсчитали нокдаун, в дальнейшем, несмотря на попытки Муранаки перехватить инициативу, Яфай уверенно вёл бой. По итогам 12-раундового противостояния победа единогласным решением судей была отдана британцу — трижды по 119−107.
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