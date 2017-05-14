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https://sport.mail.ru/news/boxing/29734007/
14 мая 2017, 9:38 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Альвареса назвал фаворита в гонке за проведение боя с Головкиным

Промоутер Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскар де ла Хойя рассказал о заманчивом предложении об организации боя с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) от представителя одного из городов, сообщает Sports.kz.

Промоутер <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) Оскар де ла <span class=error>Хойя</span> рассказал о заманчивом предложении об организации боя с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) от представителя одного из городов сообщает Sports.kz. Увеличить
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По словам Де ла Хойи, совладелец клубов «Лос-Анджелес Доджерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон сделал весьма заманчивое предложение.

— Я не могу раскрыть детали, но Мэджик Джонсон сделал нам очень хорошее предложение. Нужно его рассмотреть. Мне нравится тот факт, что мы оба были на Олимпиаде-1992, что мы оба из Лос-Анджелеса, что мы оба предприниматели и друзья. Так что все это очень интригующе. Из того, что есть сейчас, Лос-Анджелес — фаворит в гонке за проведение этого боя, — сказал Де ла Хойя.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Стадион «Dodgers Stadium» вмещает 56 тысяч зрителей.

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