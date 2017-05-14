Промоутер Альвареса назвал фаворита в гонке за проведение боя с Головкиным

По словам Де ла Хойи, совладелец клубов «Лос-Анджелес Доджерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон сделал весьма заманчивое предложение.



— Я не могу раскрыть детали, но Мэджик Джонсон сделал нам очень хорошее предложение. Нужно его рассмотреть. Мне нравится тот факт, что мы оба были на Олимпиаде-1992, что мы оба из Лос-Анджелеса, что мы оба предприниматели и друзья. Так что все это очень интригующе. Из того, что есть сейчас, Лос-Анджелес — фаворит в гонке за проведение этого боя, — сказал Де ла Хойя.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Стадион «Dodgers Stadium» вмещает 56 тысяч зрителей.