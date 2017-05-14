Промоутер Альвареса назвал фаворита в гонке за проведение боя с Головкиным
Промоутер Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) Оскар де ла Хойя рассказал о заманчивом предложении об организации боя с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) от представителя одного из городов, сообщает Sports.kz.
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По словам Де ла Хойи, совладелец клубов «Лос-Анджелес Доджерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон сделал весьма заманчивое предложение.
— Я не могу раскрыть детали, но Мэджик Джонсон сделал нам очень хорошее предложение. Нужно его рассмотреть. Мне нравится тот факт, что мы оба были на Олимпиаде-1992, что мы оба из
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Стадион «Dodgers Stadium» вмещает 56 тысяч зрителей.
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