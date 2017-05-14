Ешенов после первого поражения в карьере скатился в пятую сотню рейтинга Boxrec
Казахстанский боксер Ернар Ешенов (5−1, 4 КО) значительно ухудшил свое положение в рейтинге авторитетного портала Boxrec.com, сообщает Sports.kz.
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Поражение от шотландца Майкла Макгурка (9−0, 2 КО), ставшее для Ешенова первым на
Напомним, 12 мая Ешенов проиграл Макгурку бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC Youth Silver в первом среднем весе. Шотландец получил рассечение в шестом раунде, однако, по мнению судей, победил техническим решением. На зарубежных форумах такой исход боя назвали «ограблением казахстанца».
Еще один казахстанский боксер, Александр Журавский (13−3, 11 КО), также выступавший в рамках вечера бокса в Саутгемптоне (Англия), занес себе в пассив «-9» в рейтинге Boxrec. Журавский раздельным решением судей уступил голландцу Стивену Данио (12−0−3, 6 КО) в поединке за вакантный пояс WBO European в полусреднем весе. В актуальном рейтинге дивизиона Александр расположился на 155-м месте.
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