Ешенов после первого поражения в карьере скатился в пятую сотню рейтинга Boxrec

Поражение от шотландца Майкла Макгурка (9−0, 2 КО), ставшее для Ешенова первым на профи-ринге, откатило его на 86 позиций. Теперь Ернар занимает 450-е место в своем весе.



Напомним, 12 мая Ешенов проиграл Макгурку бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC Youth Silver в первом среднем весе. Шотландец получил рассечение в шестом раунде, однако, по мнению судей, победил техническим решением. На зарубежных форумах такой исход боя назвали «ограблением казахстанца».



Еще один казахстанский боксер, Александр Журавский (13−3, 11 КО), также выступавший в рамках вечера бокса в Саутгемптоне (Англия), занес себе в пассив «-9» в рейтинге Boxrec. Журавский раздельным решением судей уступил голландцу Стивену Данио (12−0−3, 6 КО) в поединке за вакантный пояс WBO European в полусреднем весе. В актуальном рейтинге дивизиона Александр расположился на 155-м месте.