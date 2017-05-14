Ислам и Тураров продолжают подготовку к предстоящим боям в США
26 мая во Флориде (США) состоится вечер
профи-бокса, в рамках которого на ринг выйдут боксеры из Казахстана, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
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В главном событии данного боксерского шоу наш соотечественник Канат Ислам (23−0, 19КО) столкнется мексиканцем Норберто Гонсалесом (23−8, 13КО) в бою за титулы WBO NABA и WBA Intercontinental в первом среднем весе.
Также в «мэйн-карде» предстоящего вечера состоится поединок с участием другого казахстанского боксера Жанкоша Турарова (20−0, 14КО). Его соперник по рейтинговому бою в полусреднем весе пока не определен.
В данное время оба боксера, Канат и Жанкош, проводят совместные тренировочные сборы в Майами.
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