Ислам и Тураров продолжают подготовку к предстоящим боям в США

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В главном событии данного боксерского шоу наш соотечественник Канат Ислам (23−0, 19КО) столкнется мексиканцем Норберто Гонсалесом (23−8, 13КО) в бою за титулы WBO NABA и WBA Intercontinental в первом среднем весе.



Также в «мэйн-карде» предстоящего вечера состоится поединок с участием другого казахстанского боксера Жанкоша Турарова (20−0, 14КО). Его соперник по рейтинговому бою в полусреднем весе пока не определен.



В данное время оба боксера, Канат и Жанкош, проводят совместные тренировочные сборы в Майами.