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https://sport.mail.ru/news/boxing/29733872/
14 мая 2017, 9:06 | Бокс | Sports.kz

Ислам и Тураров продолжают подготовку к предстоящим боям в США

26 мая во Флориде (США) состоится вечер профи-бокса, в рамках которого на ринг выйдут боксеры из Казахстана, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

26 мая во Флориде (США) состоится вечер <nobr>профи-бокса</nobr> в рамках которого на ринг выйдут боксеры из Казахстана сообщается в группе Профи Бокс Казахстана <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
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В главном событии данного боксерского шоу наш соотечественник Канат Ислам (23−0, 19КО) столкнется мексиканцем Норберто Гонсалесом (23−8, 13КО) в бою за титулы WBO NABA и WBA Intercontinental в первом среднем весе.

Также в «мэйн-карде» предстоящего вечера состоится поединок с участием другого казахстанского боксера Жанкоша Турарова (20−0, 14КО). Его соперник по рейтинговому бою в полусреднем весе пока не определен.

В данное время оба боксера, Канат и Жанкош, проводят совместные тренировочные сборы в Майами.

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