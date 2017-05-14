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https://sport.mail.ru/news/boxing/29733669/
14 мая 2017, 8:10 | Бокс | ТАСС

Боксер Джеймс Тони завоевал титул чемпиона мира WBF в возрасте 48 лет

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях американец Джеймс Тони завоевал титул чемпиона мира по «малозначительной» версии Всемирной боксерской федерации (WBF) в супертяжелой весовой категории. В 12-раундовом поединке в Ипсиланти (США, штат Мичиган) он выиграл у соотечественника Майка Шеппарда нокаутом в шестом раунде.

В послужном списке 48-летнего Тони теперь 77 побед (47 — нокаутом), 10 поражений, 3 ничьи. Он прервал серию из двух поражений, в последний раз американец выходил на ринг в августе 2015 года. В 2011 году Тони встречался с россиянином Денисом Лебедевым в бою за «временный» титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и проиграл по очкам.

Тони владел титулом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в трех весовых категориях — в 1991—1993 годах в весе до 72,6 кг, с 1993 по 1994 — до 76,2 кг, в 2003 году — до 90,71 кг. Дважды боксировал за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. В 1991 и 2003 годах был признан лучшим боксером года авторитетным американским журналом «Ринг» и Ассоциацией боксерских журналистов США.

41-летний Шеппард потерпел 21 поражение при 24 победах (10 — нокаутом), 2 ничьих.

Ранее пояс чемпиона мира WBF в весе до 90,71 кг завоевал Рой Джонс.
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