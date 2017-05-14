Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев вошел в ТОП-25 рейтинга WBC

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

После своего последнего поединка, в котором 30 апреля в Мексике победил Самуэля Гонсалеса и стал обладателем пояса WBC International, Бекман Сойлыбаев в обновленном рейтинге поднялся на 25-е место.

Кстати, его будущий соперник обладатель титула WBC International Silver Горацио Кабрал (18−1−0, 8КО) также улучшил свои позиции. Аргентинец с 48-го места поднялся на 24-е. Ожидается, что бой между Сойлыбаевым и Кабралом пройдет в сентябре этого года.

Напомним, сейчас в активе Бекмана Сойлыбаева 11 побед в 11-ти поединках на профессиональном ринге. В своем последнем бою Бекман победил венесуэльца Самуэля Гонсалеса и завоевал пояс WBC International во второй легкой весовой категории.