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14 мая 2017, 8:01 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев вошел в ТОП-25 рейтинга WBC

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал обновленный рейтинг боксеров мира и в нем казахстанский боксер Бекман Сойлыбаев (11−0, 4KO) вошел в ТОП-25 лучших боксеров второго легкого веса (до 130 фунтов — 58,9 кг), сообщает Diamondring.kz.

Следующий поединок наш соотечественник проведет против аргентинца Горацио Кабрала. Увеличить
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После своего последнего поединка, в котором 30 апреля в Мексике победил Самуэля Гонсалеса и стал обладателем пояса WBC International, Бекман Сойлыбаев в обновленном рейтинге поднялся на 25-е место.

Кстати, его будущий соперник обладатель титула WBC International Silver Горацио Кабрал (18−1−0, 8КО) также улучшил свои позиции. Аргентинец с 48-го места поднялся на 24-е. Ожидается, что бой между Сойлыбаевым и Кабралом пройдет в сентябре этого года.

Напомним, сейчас в активе Бекмана Сойлыбаева 11 побед в 11-ти поединках на профессиональном ринге. В своем последнем бою Бекман победил венесуэльца Самуэля Гонсалеса и завоевал пояс WBC International во второй легкой весовой категории.

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