Команда Давида Лемье хотела бы организовать бой с Мигелем Котто

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«Я бы хотел заполучить Котто, Мигеля Котто. Не знаю, правда, захочет ли он драться с Лемье, потому что его карьера уже на финишной прямой. Но это был бы по-настоящему классный бой», — приводит слова Эстефана vRINGe.com. — «Все двери открыты для Давида, и он это заслужил. Его международная популярность выше, чем у любого боксера из Квебека в истории, будь это Буте, Паскаль, Лукас или Гатти».

Напомним, что в 2017 году Давид Лемье провел уже два боя, нокаутировав Кертиса Стивенса и победив по очкам Маркоса Рейеса.

При этом канадец надеется встретиться с победителем пары «Канело» — Головкин.