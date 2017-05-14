Команда Давида Лемье хотела бы организовать бой с Мигелем Котто
После того как стало известно, что соперником Сауля Альвареса в сентябре станет Геннадий Головкин, канадский
экс-чемпион мира в среднем весе Давид Лемье (38−3, 33 КО) был вынужден озаботиться поиском другого варианта. По словам менеджера Давида Камиля Эстефана, они были бы рады договориться со звездным пуэрториканцем Мигелем Котто (40−5, 33 КО), который также фигурировал среди возможных соперников «Канело».
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Видимо, что-то случилось...
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«Я бы хотел заполучить Котто, Мигеля Котто. Не знаю, правда, захочет ли он драться с Лемье, потому что его карьера уже на финишной прямой. Но это был бы
Напомним, что в 2017 году Давид Лемье провел уже два боя, нокаутировав Кертиса Стивенса и победив по очкам Маркоса Рейеса.
При этом канадец надеется встретиться с победителем пары «Канело» — Головкин.
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