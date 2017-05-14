«Аламодоум» готов принять бой «Канело» — Головкин
На сегодняшний день открыт вопрос по месту проведения грандиозного боксерского поединка между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным. Известно лишь о том, что он пройдет 16 сентября в США, а именно на какой арене — не ясно, передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
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Команды боксеров к этому вопросу подходят очень аккуратно. Хотя недавно они получили предложение провести бой на стадионе «Аламодоум» (Сан-Антонио, Техас, США), где в 1993 году свой поединок проводил Хулио Сесар
Интересно, что в 2013 году на «Аламодоуме» также боксировал «Канело». Тогда он решением судей победил американца Остина Траута. Этот бой собрал чуть более 40 тысяч болельщиков.
И все же, по мнению некоторых источников, большая вероятность того, что бой пройдет в Техасе (AT`T Stadium), который вмещает до 105 тысяч человек вместе со стоячими местами. Но при этом не сбрасывают со счетов
Напомним, что бой между «Канело» и Головкиным пройдет 16 сентября.
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