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13 мая 2017, 23:21 | Бокс | Sports.kz

Калжанов проиграл узбекскому боксеру на Исламиаде-2017

Казахстанский боксер Нурбол Калжанов, выступающий в весовой категории до 56 килограммов, не сумел пробиться в четвертьфинал Исламиады в Баку, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер <span class=error>Нурбол</span> <span class=error>Калжанов</span> выступающий в весовой категории до 56 килограммов не сумел пробиться в четвертьфинал <span class=error>Исламиады</span> в Баку сообщает Sports.kz. Увеличить
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В предварительном раунде Калжанов уступил узбекистанцу Абдулхаю Шарахматову — 1:4.

Напомним, ранее в четвертьфинал вышли два казахстанца — Азат Махметов (52 кг) и Турсынбай Кулахмет (75 кг).

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