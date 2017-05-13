Калжанов проиграл узбекскому боксеру на Исламиаде-2017
Казахстанский боксер Нурбол Калжанов, выступающий в весовой категории до 56 килограммов, не сумел пробиться в четвертьфинал Исламиады в Баку, сообщает Sports.kz.
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В предварительном раунде Калжанов уступил узбекистанцу Абдулхаю Шарахматову — 1:4.
Напомним, ранее в четвертьфинал вышли два казахстанца — Азат Махметов (52 кг) и Турсынбай Кулахмет (75 кг).
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