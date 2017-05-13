27 мая в Москве пройдет вечер бокса с участием двух казахстанцев

Так, 23-летний Виктор Коточигов (2−0, 1КО) проведет 6-раундовый рейтинговый бой в легком весе. Соперник казахстанца не называется.



В еще одном поединке предстоящего боксерского шоу на ринг выйдет казахстанка Фируза Шарипова (4−1, 2КО). Ее противница пока не определена.