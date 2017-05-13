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https://sport.mail.ru/news/boxing/29730944/
13 мая 2017, 18:41 | Бокс | Sports.kz

27 мая в Москве пройдет вечер бокса с участием двух казахстанцев

27 мая в Москве (Россия) состоится вечер профи-бокса, в рамках которого на ринг поднимутся боксеры из Казахстана, сообщается в группе «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

Так, 23-летний Виктор Коточигов (2−0, 1КО) проведет 6-раундовый рейтинговый бой в легком весе. Соперник казахстанца не называется.

В еще одном поединке предстоящего боксерского шоу на ринг выйдет казахстанка Фируза Шарипова (4−1, 2КО). Ее противница пока не определена.

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