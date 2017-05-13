«На самом деле этому бою даже не нужно продвижение. Если можно так сказать, он продвигает сам себя. Все знают, что это будет война — бой со множеством ударов. Конечно, ничто не даётся легко, мы должны использовать свой интеллект и промоутерскую машину, чтобы запустить рекламную компанию по всему миру», — приводит слова де ла Хойи ESPN.