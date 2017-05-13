Джейкобс хочет драться за пояс, которого не хватает Головкину
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) заявил о готовности встретиться с чемпионом мира в среднем весе по версии WBO британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
— Если мне представится возможность подраться с Сондерсом, конечно, я ей воспользуюсь. Я бы даже полетел ради этого к нему [в Англию], но пока он не показывает особого интереса. Меня удивляет, что он не упоминает меня в интервью и делает вид, что не знает о моем существовании. Я не знаю, воспринимает он меня всерьез или нет, — сказал Джейкобс.
Отметим, что WBO — единственный пояс, которого не хватает казахстанцу Геннадию Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом своего дивизиона. Ожидалось, что его бой с Сондерсом состоится в июне в Астане, однако он был отложен
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter