Джейкобс хочет драться за пояс, которого не хватает Головкину

— Если мне представится возможность подраться с Сондерсом, конечно, я ей воспользуюсь. Я бы даже полетел ради этого к нему [в Англию], но пока он не показывает особого интереса. Меня удивляет, что он не упоминает меня в интервью и делает вид, что не знает о моем существовании. Я не знаю, воспринимает он меня всерьез или нет, — сказал Джейкобс.



Отметим, что WBO — единственный пояс, которого не хватает казахстанцу Геннадию Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом своего дивизиона. Ожидалось, что его бой с Сондерсом состоится в июне в Астане, однако он был отложен из-за травмы Геннадия и желании его команды сосредоточиться на сентябрьском поединке с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО).