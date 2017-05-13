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13 мая 2017, 15:19 | Бокс | Vesti.kz

Эксперт озвучил ожидаемые PPV-продажи боя Головкин — Альварес

Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль поделился ожиданиями относительно продаж платных трансляций (PPV) на бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

На вопрос одного из своих читателей в чате на сайте ESPN о том, соберет бой Головкин — «Канело» больше или меньше 750 тысяч PPV, Рафаэль ответил: «Значительно больше».

Ранее эксперт со ссылкой на источники сообщил, что последний бой Альвареса против его соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего, прошедший 6 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, собрал порядка миллиона PPV. Это, к слову, почти в семь раз превосходит показатели последнего поединка Головкина против американца Дэниэла Джейкобса.

Промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя ожидает, что цифры в поединке «Канело» с Головкиным, который намечен на 16 сентября, будут намного выше, чем у майского противостояния двух мексиканцев. HBO планирует показать его также по системе PPV.
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