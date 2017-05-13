Эксперт озвучил ожидаемые PPV-продажи боя Головкин - Альварес

На вопрос одного из своих читателей в чате на сайте ESPN о том, соберет бой Головкин — «Канело» больше или меньше 750 тысяч PPV, Рафаэль ответил: «Значительно больше».

Ранее эксперт со ссылкой на источники сообщил, что последний бой Альвареса против его соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего, прошедший 6 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, собрал порядка миллиона PPV. Это, к слову, почти в семь раз превосходит показатели последнего поединка Головкина против американца Дэниэла Джейкобса.

Промоутер мексиканца Оскар Де Ла Хойя ожидает, что цифры в поединке «Канело» с Головкиным, который намечен на 16 сентября, будут намного выше, чем у майского противостояния двух мексиканцев. HBO планирует показать его также по системе PPV.