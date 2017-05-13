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13 мая 2017, 10:04 | Бокс | Чемпионат.com

Кличко попал на второе место в рейтинге WBC после поражения от Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко занял второе место в рейтинге WBC.

Поединок за звание чемпиона мира по боксу по версиям IBF WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа завершился победой британского боксера. Джошуа нокаутировал соперника в 11-м раунде. Увеличить
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© AP 2017

Первая строчка принадлежит Бермейну Стиверну, а чемпионским титулом в этом весе владеет Деонтей Уайлдер.

Отметим, что до поединка с Энтони Джошуа 29 апреля Кличко не входил в рейтинг WBC, но теперь попал в него, несмотря на поражение от британца.

Стиверн уже был назначен WBC обязательным претендентом на бой с Джошуа. Третьим в рейтинге идёт Луис Ортис, который также является обязательным претендентом на титул WBA.
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