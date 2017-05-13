Кличко попал на второе место в рейтинге WBC после поражения от Джошуа
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко занял второе место в рейтинге WBC.
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Первая строчка принадлежит Бермейну Стиверну, а чемпионским титулом в этом весе владеет Деонтей Уайлдер.
Отметим, что до поединка с Энтони Джошуа 29 апреля Кличко не входил в рейтинг WBC, но теперь попал в него, несмотря на поражение от британца.
Стиверн уже был назначен WBC обязательным претендентом на бой с Джошуа. Третьим в рейтинге идёт Луис Ортис, который также является обязательным претендентом на титул WBA.
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