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https://sport.mail.ru/news/boxing/29726556/
13 мая 2017, 1:58 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Головкина рассказал, когда будет объявлено место проведения боя с «Канело»

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер рассказал The Mirror, когда будет утверждено место проведения боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Промоутер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) Том <span class=error>Леффлер</span> рассказал The Mirror когда будет утверждено место проведения боя с мексиканцем <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Если реалистично, то, думаю, через две-три недели. Мы как раз рассмотрим все имеющиеся предложения. И здесь речь не только о финансовом аспекте, но и о маркетинге, — отметил Леффлер.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.

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