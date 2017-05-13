Промоутер Головкина рассказал, когда будет объявлено место проведения боя с «Канело»

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— Если реалистично, то, думаю, через две-три недели. Мы как раз рассмотрим все имеющиеся предложения. И здесь речь не только о финансовом аспекте, но и о маркетинге, — отметил Леффлер.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.