Промоутер Головкина рассказал, когда будет объявлено место проведения боя с «Канело»
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер рассказал The Mirror, когда будет утверждено место проведения боя с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Если реалистично, то, думаю, через
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
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