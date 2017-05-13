Ешенов проиграл титульный бой и потерпел первое поражение на профи-ринге
Казахстанец Ернар Ешенов (5−0, 4 КО) встречался с шотландцем Майклом Макгурком (8−0, 2 КО) за вакантный пояс WBC Youth Silver в рамках вечера бокса в Саутгемптоне (Англия), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Несмотря на то, что бой был остановлен в шестом раунде
Напомним, что Ешенов является обладателем титула WBC Youth Intercontinental в этом же дивизионе.
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