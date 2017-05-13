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https://sport.mail.ru/news/boxing/29726529/
13 мая 2017, 1:40 | Бокс | Sports.kz

Ешенов проиграл титульный бой и потерпел первое поражение на профи-ринге

Казахстанец Ернар Ешенов (5−0, 4 КО) встречался с шотландцем Майклом Макгурком (8−0, 2 КО) за вакантный пояс WBC Youth Silver в рамках вечера бокса в Саутгемптоне (Англия), сообщает Sports.kz.

<span class=error>Казахстанец</span> <span class=error>Ернар</span> <span class=error>Ешенов</span> (5−0 4 КО) встречался с шотландцем Майклом Макгурком (8−0 2 КО) за вакантный пояс WBC Youth Silver в рамках вечера бокса в Саутгемптоне (Англия) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Несмотря на то, что бой был остановлен в шестом раунде из-за рассечения у Макгурку, судьи отдали победы шотландцу. Это поражение стало для Ешенова первым в профессиональной карьере.

Напомним, что Ешенов является обладателем титула WBC Youth Intercontinental в этом же дивизионе.

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