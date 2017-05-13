Ешенов проиграл титульный бой и потерпел первое поражение на профи-ринге

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Несмотря на то, что бой был остановлен в шестом раунде из-за рассечения у Макгурку, судьи отдали победы шотландцу. Это поражение стало для Ешенова первым в профессиональной карьере.



Напомним, что Ешенов является обладателем титула WBC Youth Intercontinental в этом же дивизионе.