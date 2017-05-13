Журавский проиграл бой за титул WBO European
Казахстанский боксер Александр Журавский (13−2, 11 КО) провел бой за вакантный титул WBO European в Саутгемптоне (Англия), сообщает Sports.kz.
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Его соперником был голландец Стивен Данио (11−0−3, 6 КО), которому казахстанец уступил раздельным решением судей.
Отметим, что также у Александра есть титул в полусреднем весе — WBO Oriental.
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