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13 мая 2017, 1:30 | Бокс | Sports.kz

Журавский проиграл бой за титул WBO European

Казахстанский боксер Александр Журавский (13−2, 11 КО) провел бой за вакантный титул WBO European в Саутгемптоне (Англия), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Александр <span class=error>Журавский</span> (13−2 11 КО) провел бой в Саутгемптоне (Англия) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Его соперником был голландец Стивен Данио (11−0−3, 6 КО), которому казахстанец уступил раздельным решением судей.

Отметим, что также у Александра есть титул в полусреднем весе — WBO Oriental.

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