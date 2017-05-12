Дмитрий Кудряшов: Мы соглашаемся на все условия Дуродолы, лишь бы бой состоялся
Российский боксер, выступающий в первой тяжелой весовой категории, готовится к
матчу-реваншу с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой на тренировочном сборе в Кисловодске.
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С организацией этого поединка, который должен пройти в
РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ ПОДАРОК ЗЕМЛЯКАМ
— Как у вас в целом настроение перед боем?
— У меня все в порядке, настроение отличное. Наша подготовка в самом разгаре. Тренируюсь три раза в день. Работаю с российской командой под началом Николая Тимофеева и Василия Волкова. Первый этап проходил в
— Когда дата боя сдвигается, складывается ощущение,
— Ко мне это точно не относится. Я очень серьезно готовлюсь к этому поединку. Мои
— Что или кто вас мотивирует на этот бой?
— Мне не нужно искать
У ЛЬЮИСА ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РУКА
— Ваш коллега Григорий Дрозд в интервью «СЭ» назвал вас одним из самых перспективных молодых боксеров сегодняшнего времени. У вас у самого были в детстве кумиры?
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— Вы никогда не хотели, чтобы вас тренировал
— По поводу Роуча я, честно говоря, никогда не думал. Но не так давно меня тренировал Мэнни Роблес, я занимался под его руководством. Если я сделаю свой лагерь в США, то обязательно его приглашу в нашу команду. Это отличный опыт, всегда есть чему поучиться у таких людей. Я однажды уже готовился за океаном. Если следующий бой пройдет в Штатах, то я буду тренироваться там.
ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
— Недавно знаменитый российский тяжеловес Олег Маскаев заявил, что снова хотел бы выйти на ринг. Как вы сами относитесь к тому, когда такие люди возобновляют карьеру в ветеранском возрасте?
— Я не буду в данном случае многословным. Отвечу одним словосочетанием. Всему свое время. Но если человек хочет выступать, то это его право.
— Ваши родные и близкие, наверное, очень переживают за вас. Они сейчас с вами, в Кисловодске?
— Нет, в тренировочном лагере для спортсмена лучше, чтобы ничто не отвлекало его от работы. Я очень люблю свою семью, но они меня ждут дома. У меня есть мама, супруга и дочка, конечно, все за меня болеют и греют мою душу. Очень переживает моя мама. Я боксирую более 20 лет, а она все эти годы продолжает говорить только одну фразу: «Может, хватит, сынок?» Да и какому родителю понравится, когда его ребенка бьют, пусть и на ринге. Это для вас я
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