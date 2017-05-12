Дмитрий Кудряшов: Мы соглашаемся на все условия Дуродолы, лишь бы бой состоялся

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С организацией этого поединка, который должен пройти в Ростове-на-Дону, изначально все выглядело странно. Дату реванша внезапно перенесли с 20 мая на 3 июня, толком ничего никому не объяснив. Тем не менее Кудряшов, проигравший Дуродоле в ноябре 2015 года, полон решимости реабилитироваться.

РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ ПОДАРОК ЗЕМЛЯКАМ

— Как у вас в целом настроение перед боем?

— У меня все в порядке, настроение отличное. Наша подготовка в самом разгаре. Тренируюсь три раза в день. Работаю с российской командой под началом Николая Тимофеева и Василия Волкова. Первый этап проходил в Кабардино-Балкарии, в Терсколе, а сейчас мы находимся в Кисловодске. Поскольку бой с Дуродолой является резонансным, то мы с главой промоутерской компании Андреем Рябинским решили сделать подарок моим землякам и провести реванш на донской земле. Мы же в конечном итоге это делаем для наших болельщиков, верно? Это будет поединок за серебряный пояс по версии WBC. И вы не сомневайтесь — я смогу победить.

— Когда дата боя сдвигается, складывается ощущение, что-либо организаторы не договариваются между собой, либо один из соперников не достаточно хорошо готов к бою…

— Ко мне это точно не относится. Я очень серьезно готовлюсь к этому поединку. Мои спарринг-партнеры по манере боя очень напоминают будущего соперника. Перенос дат был связан с условиями, которые выставила команда Дуродолы. Мы соглашаемся на все их условия, лишь бы бой состоялся. О том, что реванш будет, они прекрасно знали давно, но выдвигали все новые и новые требования. Меня многие спрашивают, как я оцениваю свои силы и силы соперника. Как можно оценивать силы соперника, которому ты проиграл? Я не люблю оправдываться, мы все увидим на ринге. Что касается моих амбиций, то они безграничны. Хочу боксировать, хочу побеждать, завоевывать новые пояса.

— Что или кто вас мотивирует на этот бой?

— Мне не нужно искать каких-то поводов для мотивации. Достаточно посмотреть, как я жил до того, пока не перешел в профессионалы, и как я живу сейчас. Я просто оглядываюсь назад и вижу колоссальную разницу. Я всегда собирался стать боксером-профессионалом, не рассматривал себя на уровне любителя. Поэтому я рад, что бой все же состоится. А вот информация о моем сопернике меня на данном этапе вообще не интересует. Как себя поведет Дуродола, как он сейчас готовится, на что рассчитывает, это меня вообще не волнует. Меня интересуют мысли, связанные с моим тренировочным процессом. Я полностью сосредоточен на этом.

У ЛЬЮИСА ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РУКА

— Ваш коллега Григорий Дрозд в интервью «СЭ» назвал вас одним из самых перспективных молодых боксеров сегодняшнего времени. У вас у самого были в детстве кумиры?

— Во-первых, я благодарен Григорию за оценку моих способностей. Дрозд — мой хороший товарищ, его поддержка мне всегда очень важна. Что касается кумиров, то они были такими же, как и у всех мальчишек в те времена. Тайсон, Льюис. Звезд бокса в моем родном Волгодонске, как вы понимаете, не было. Поэтому все кумиры — зарубежные звезды. Кстати, с Льюисом мне впоследствии удалось встретиться лично, когда он приезжал в Москву на один из вечеров бокса. Очень крупный такой товарищ. Поразила его рука. Она у него ну очень большая.

— Вы никогда не хотели, чтобы вас тренировал кто-то из зарубежных специалистов с мировым именем. Например, Фредди Роуч или Абель Санчес?

— По поводу Роуча я, честно говоря, никогда не думал. Но не так давно меня тренировал Мэнни Роблес, я занимался под его руководством. Если я сделаю свой лагерь в США, то обязательно его приглашу в нашу команду. Это отличный опыт, всегда есть чему поучиться у таких людей. Я однажды уже готовился за океаном. Если следующий бой пройдет в Штатах, то я буду тренироваться там.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

— Недавно знаменитый российский тяжеловес Олег Маскаев заявил, что снова хотел бы выйти на ринг. Как вы сами относитесь к тому, когда такие люди возобновляют карьеру в ветеранском возрасте?

— Я не буду в данном случае многословным. Отвечу одним словосочетанием. Всему свое время. Но если человек хочет выступать, то это его право.

— Ваши родные и близкие, наверное, очень переживают за вас. Они сейчас с вами, в Кисловодске?