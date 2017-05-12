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Речь идет о стадионе «Супердоум» (Superdome) в Новом Орлеане (США, штат Луизиана). Это домашняя арена команды НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс».



— Помимо очевидных кандидатов — Лас-Вегаса, «AT&T Stadium» в Далласе и «Madison Square Garden» в Нью-Йорке, свой интерес выразили «Dodgers Stadium» в Лос-Анджелесе и «Супердоум» в Новом Орлеане, — сказал Леффлер в интервью The Mirror.



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