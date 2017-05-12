Стал известен еще один претендент на проведение боя Головкин — Альварес
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер, говоря о месте проведения боя с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), упомянул в числе кандидатов новую арену, сообщает Sports.kz.
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Речь идет о стадионе «Супердоум» (Superdome) в Новом Орлеане (США, штат Луизиана). Это домашняя арена команды НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс».
— Помимо очевидных кандидатов —
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.
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