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https://sport.mail.ru/news/boxing/29725639/
12 мая 2017, 22:56 | Бокс | Sports.kz

Стал известен еще один претендент на проведение боя Головкин — Альварес

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер, говоря о месте проведения боя с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), упомянул в числе кандидатов новую арену, сообщает Sports.kz.

Промоутер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) Том <span class=error>Леффлер</span> говоря о месте проведения боя с <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) упомянул в числе кандидатов новую арену сообщает Sports.kz. Увеличить
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Речь идет о стадионе «Супердоум» (Superdome) в Новом Орлеане (США, штат Луизиана). Это домашняя арена команды НФЛ «Нью-Орлеан Сэйнтс».

— Помимо очевидных кандидатов — Лас-Вегаса, «AT&T Stadium» в Далласе и «Madison Square Garden» в Нью-Йорке, свой интерес выразили «Dodgers Stadium» в Лос-Анджелесе и «Супердоум» в Новом Орлеане, — сказал Леффлер в интервью The Mirror.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября.

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