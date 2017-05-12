Легендарный боксер рассказал, как победить Головкина

— Ты не можешь подготовиться к бою с Головкиным. Ты должен давать ему углы, потому что он прет прямо на тебя, пытаясь убить тебя! Ты должен пытаться свести его с ума постоянным движением, вращением — чтобы он не смог изготовиться для удара, а потом бить его, — сказал Дуран.



Свой следующий бой Головкин проведет 16 сентября против мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО).