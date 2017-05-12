Легендарный боксер рассказал, как победить Головкина
Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Роберто Дуран в интервью Boxingnewsonline.net поделился мнением о Геннадии Головкине (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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— Ты не можешь подготовиться к бою с Головкиным. Ты должен давать ему углы, потому что он прет прямо на тебя, пытаясь убить тебя! Ты должен пытаться свести его с ума постоянным движением, вращением — чтобы он не смог изготовиться для удара, а потом бить его, — сказал Дуран.
Свой следующий бой Головкин проведет 16 сентября против мексиканца Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО).
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