Промоутер Джошуа рассказал о пяти странах, где может пройти реванш с Кличко
Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, в каких странах может пройти реванш его подопечного с Владимиром Кличко, а также прояснил ситуацию с поединком против Кубрата Пулева, сообщает Братство Кличко со ссылкой на The Sun.
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Как отмел Хирн, пока команда Джошуа ждет решения Владимира Кличко относительного возможного
По словам Хирна, в качестве мест возможного проведения реванша рассматриваются не только Китай и Уэльс. «Мы думаем о Китае и Кардиффе, но также рассматриваем варианты с проведением боя в
Что касается обязательной защиты Джошуа пояса IBF в бою с Пулевым, то Хирн надеется, в случае согласия Владимира на
Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли» Кличко проиграл бой Джошуа нокаутом в 11-м раунде.
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